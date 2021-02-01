«Сегодня в 15:00 по московскому времени в Донецке началась вакцинация от вируса COVID-19 российской вакциной», — сказал представитель пресс-службы Минздрава ДНР.
Ранее партии в несколько тысяч доз вакцин поступили в ЛНР и ДНР. В первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут сотрудники медучреждений и некоторые категории представителей правоохранительных органов.
За все время пандемии в ДНР было выявлено 20 343 случая заражения коронавирусом, 1793 человека умерли. В ЛНР COVID-19 заразились 2624 человека, 233 скончались от осложнений.