В Донецкой и Луганской Народных Республиках стартовала вакцинация от COVID-19. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщило агентство РИА Новости

Вакцинный туризм: из Киева в Москву за прививкой от ковида © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Ранее партии в несколько тысяч доз вакцин поступили в ЛНР и ДНР. В первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут сотрудники медучреждений и некоторые категории представителей правоохранительных органов.

За все время пандемии в ДНР было выявлено 20 343 случая заражения коронавирусом, 1793 человека умерли. В ЛНР COVID-19 заразились 2624 человека, 233 скончались от осложнений.