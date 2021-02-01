«Этот шанс мы постоянно используем, и этот вопрос мы поднимаем на каждой сессии ПАСЕ, в том числе и на этой сессии, исходя из постановления, которое было принято Государственной думой, о недопустимости ущемления прав русских людей на Украине», — подчеркнул Толстой.
Он отметил, что Россия будет и дальше настаивать на том, чтобы законы, запрещающие использование русского языка, были на Украине отменены.
«Но я полагаю, что это будет сделано не через механизмы ПАСЕ, а абсолютно иначе — самими властями Украины, новыми», — приводит слова Толстого агентство.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом Украины в апреле 2019 года.
Документом предусмотрено создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которого в народе уже окрестили «языковым фюрером».
В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.