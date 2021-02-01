Украинские законы, запрещающие использование русского языка, будут отменены, но ПАСЕ в этом вопросе не поможет, сказал глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит РИА Новости 1 февраля

«Этот шанс мы постоянно используем, и этот вопрос мы поднимаем на каждой сессии ПАСЕ, в том числе и на этой сессии, исходя из постановления, которое было принято Государственной думой, о недопустимости ущемления прав русских людей на Украине», — подчеркнул Толстой.

«Это плохо закончится»: соцсети о языковой войне на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но я полагаю, что это будет сделано не через механизмы ПАСЕ, а абсолютно иначе — самими властями Украины, новыми», — приводит слова Толстого агентство.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом Украины в апреле 2019 года.

Документом предусмотрено создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которого в народе уже окрестили «языковым фюрером».

В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.