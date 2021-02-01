Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая совсем недавно хвасталась фотографиями из теплой Калифорнии, на этот раз показала фотосессию, сделанную на фоне сугробов. Соответствующий пост она опубликовала на днях в Instagram

Украина.ру на Youtube Чаленко обсудил с экспертами судьбу Союзного государства России и Белоруссии — видео