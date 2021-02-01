Успенская ждет возвращения дочери из США с бокалом в компании Лепса и Агаларова
Успенская ждет возвращения дочери из США с бокалом в компании Лепса и Агаларова
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
Многие подписчики девушки решили, что ей было совсем не холодно во время позирования фотографу, однако сама Киперман созналась, что процесс оказался не самым приятным.

«Детке холодно на улице», — подписала снимки звездная дочь.

«Не замерзни, Снегурочка», — написал один из подписчиков.

Ранее дочь Брежневой блеснула в кружевном платье и ковбойских сапогах на фоне кактусов.

Соня Киперман — старшая дочь певицы Брежневой, ей 19 лет, живет в штате Калифорния. Девушка изучает в местном Уиттиер-колледже гуманитарные науки и искусство, а также строит карьеру модели.