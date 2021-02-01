Многие подписчики девушки решили, что ей было совсем не холодно во время позирования фотографу, однако сама Киперман созналась, что процесс оказался не самым приятным.
«Детке холодно на улице», — подписала снимки звездная дочь.
«Не замерзни, Снегурочка», — написал один из подписчиков.
Ранее дочь Брежневой блеснула в кружевном платье и ковбойских сапогах на фоне кактусов.
Соня Киперман — старшая дочь певицы Брежневой, ей 19 лет, живет в штате Калифорния. Девушка изучает в местном Уиттиер-колледже гуманитарные науки и искусство, а также строит карьеру модели.