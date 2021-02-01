Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обнародовал видео, на котором рассказывает о том, как проводит свой рабочий день. Ролик был обнародован 1 февраля в соцсетях Разумкова

Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

На видео Разумков демонстративно подписывает законопроекты, и переговорив с кем-то по телефону, идет в зал заседаний и занимает привычное место в президиуме в пустом зале.

«Добрый день. Начинаем работать!» — улыбаясь, говорит Разумков в камеру.

На этом видео заканчивается.

Пользователи предположили, что спикер начал подготовку к досрочным выборам — «Дело к досрочным выборам?», «Если месседж "начинаем работать" прозвучал только сейчас, то чем же занималась Рада эти полтора года?».

Ранее Разумков заявлял, что сейчас еще рано говорить о его перспективах в политике, так как до конца полномочий нынешнего парламента еще очень много времени.

Согласно социологическому исследованию центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря 2020 года, спикер Рады впервые опередил президента Владимира Зеленского по уровню доверия со стороны граждан. Ему доверяют 35% респондентов, в то время как главе государства — 30%.