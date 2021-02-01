В частности, под чувственную музыку Разумков без охраны едет в парламент ранним утром. На черной иномарке представительского класса спикер подъезжает к Раде и заходит во внутренний двор. Перед зданием Разумков останавливается, поправляет полу пальто, акцентируя внимание на шелковом шарфе. Затем заходит в Раду и поднимается в свой кабинет. Часы показывают начало восьмого.
На видео Разумков демонстративно подписывает законопроекты, и переговорив с кем-то по телефону, идет в зал заседаний и занимает привычное место в президиуме в пустом зале.
«Добрый день. Начинаем работать!» — улыбаясь, говорит Разумков в камеру.
На этом видео заканчивается.
Пользователи предположили, что спикер начал подготовку к досрочным выборам — «Дело к досрочным выборам?», «Если месседж "начинаем работать" прозвучал только сейчас, то чем же занималась Рада эти полтора года?».
Ранее Разумков заявлял, что сейчас еще рано говорить о его перспективах в политике, так как до конца полномочий нынешнего парламента еще очень много времени.
Согласно социологическому исследованию центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря 2020 года, спикер Рады впервые опередил президента Владимира Зеленского по уровню доверия со стороны граждан. Ему доверяют 35% респондентов, в то время как главе государства — 30%.