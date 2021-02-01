Украинское государство озаботилось закреплением интеллектуальных прав на так называемый яворовский пирог, сообщил телеграм-канал Украина.ру 1 февраля

«Украина продолжает отчаянную схватку за еду. В смысле, за национальную принадлежность блюд. Объявив борщ своим единым и неделимым супом, украинцы пока робко, но ухватились за яворовский пирог», — говорится в сообщении ТГ-канала.

«Борщ наш!». Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

«И уж оттуда пирог растекается по всему миру. Этого довольно, чтобы внести пирог в перечень нематериального культурного наследия Украины», — отмечают журналисты.

Правда, есть трудности: почти такой же пирог существует в Польше и называется билограйским в честь города Билограй в Люблинском воеводстве, и он уже внесен «в закрома польского культурного наследия».

«Украинская сторона теперь пытается протолкнуть идею, мол, это еда на стыке двух культур! Обратите внимание, в случае с борщом никаких компромиссов — только украинская еда, а Россия пусть щами умоется», — констатировали журналисты.

По их мнению, это очередное яркое проявление двойных стандартов, которые исповедует современная украинская власть.