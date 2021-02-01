По результатам опроса, за «Оппоплатформу» готовы отдать свои голоса 22,6% участников, за «Слугу народа» — 20,7%, «Евросолидарность» поддержали бы 15,6%, «Батькивщину» — 11,3%.
Поддержать партию «Сила и честь» готовы 4,9% опрошенных, «Радикальную партию Олега Ляшко» — 3,8%.
Также отмечается, что если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то 37,5% украинцев однозначно бы сделали свой выбор, 33,9% ответили: «Скорее да».
По результатам опроса, ОПЗЖ в парламенте представлял бы 141 депутат, «Слугу народа» — 132, «Европейскую солидарность» — 100, «Батькивщину» — 77.
Необходимость в досрочном проведении выборов в Раду видят 22,5% опрошенных, «скорее да» — 28,1% респондентов. Однозначно необходимости в досрочных выборах не видят 18,8% опрошенных, 19,3% — «скорее нет».
Опрос проводился с 15 по 25 января 2021 года. Выборка — 3014 человек.