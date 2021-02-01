Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то больше всего украинцев отдали бы свои голоса за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом свидетельствуют данные опроса центра «Социальный мониторинг», передает «Интерфакс-Украина» 1 февраля

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