Певица с украинскими корнями Любовь Успенская со своими коллегами Григорием Лепсом и Амином Агаларовым провела ночь с песнями и спиртным, о чем свидетельствуют ее записи в сториз Instagram, выложенные в ночь на 31 января

Качок с длинными ресницами: журналисты подловили Лолиту с новым мужем © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк

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Ранее Успенская заявила, что после долгого конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала жить к отцу в Америку, женщинам наконец удалось поговорить по душам и мать с нетерпением ждет возвращения дочери.

Долгое время родственницы не общались между собой, высказывая лишь взаимные обвинения на ток-шоу, которые они посещали параллельно в разных странах.

Успенская обвиняла дочь в употреблении запрещенных веществ, а Плаксина в ответ утверждала, что мать совершала по отношению к ней насильственные действия.