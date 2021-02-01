На кадрах Успенская в компании Агаларова и Лепса поет свои песни за бокалом горячительного, при этом публикации на странице певицы продолжались еще долго, так что поклонники сделали вывод, что «концерт» продолжался до утра.
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Ранее Успенская заявила, что после долгого конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала жить к отцу в Америку, женщинам наконец удалось поговорить по душам и мать с нетерпением ждет возвращения дочери.
Долгое время родственницы не общались между собой, высказывая лишь взаимные обвинения на ток-шоу, которые они посещали параллельно в разных странах.
Успенская обвиняла дочь в употреблении запрещенных веществ, а Плаксина в ответ утверждала, что мать совершала по отношению к ней насильственные действия.