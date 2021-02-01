«В пункте пропуска "Борисполь" вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры"», — говорится в сообщении.
Пограничники установили, что он находился в Крыму летом прошлого года. Во время общения артист рассказал, что полетел в Крым самолетом через пункт пропуска «Симферополь». За нарушение украинского законодательства пограничники запретили въезд в страну сроком на три года. Музыканта отправили рейсом в Минск.
Имя солиста МВД не называет. Вероятно, речь идет об одном из солистов Леониде Борткевиче.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей стране. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.