Украинские пограничники запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма солисту белорусской группы «Песняры». Об этом 1 февраля сообщает МВД Украины в Telegram

«В пункте пропуска "Борисполь" вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры"», — говорится в сообщении.

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Имя солиста МВД не называет. Вероятно, речь идет об одном из солистов Леониде Борткевиче.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей стране. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.