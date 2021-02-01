Мальчик поступил в больницу с приступом аппендицита.
Хирург узнал на рентгеновском снимке очертания пули и спросил у отца ребенка, мог ли он ее случайно проглотить. Тот ответил, что у них дома действительно есть пневматическое ружье и к нему металлические пули, а сын недавно играл коробкой с пулями.
Пуля застряла в аппендиксе мальчика и стала причиной воспалительного процесса. Хирурги удалили маленькому пациенту воспаленный аппендикс через три маленьких прокола в животе.
«Мальчика выписали, вернулся к обычной жизни, чувствует себя прекрасно. Папа будет прятать пули надежнее — он дал слово нашему [хирургу] Кириллу Владимировичу честное охотничье», — сообщили в больнице.
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