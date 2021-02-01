Во Львове шестилетний мальчик играл с отцовской пневматической винтовкой и проглотил пулю, из-за этого он мог погибнуть. О происшествии рассказали на странице львовской областной детской больницы «Охматдет» в Facebook 1 февраля

Мальчик поступил в больницу с приступом аппендицита. Вооружен и опасен: украинский психолог хранил дома целый арсенал оружия © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк Пуля застряла в аппендиксе мальчика и стала причиной воспалительного процесса. Хирурги удалили маленькому пациенту воспаленный аппендикс через три маленьких прокола в животе. «Мальчика выписали, вернулся к обычной жизни, чувствует себя прекрасно. Папа будет прятать пули надежнее — он дал слово нашему [хирургу] Кириллу Владимировичу честное охотничье», — сообщили в больнице. Ранее на Украине предложили провести опрос граждан о возможности легализации гражданского огнестрельного оружия.