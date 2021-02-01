Мальчик поступил в больницу с приступом аппендицита.

Вооружен и опасен: украинский психолог хранил дома целый арсенал оружия
Вооружен и опасен: украинский психолог хранил дома целый арсенал оружия
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Хирург узнал на рентгеновском снимке очертания пули и спросил у отца ребенка, мог ли он ее случайно проглотить. Тот ответил, что у них дома действительно есть пневматическое ружье и к нему металлические пули, а сын недавно играл коробкой с пулями.

Пуля застряла в аппендиксе мальчика и стала причиной воспалительного процесса. Хирурги удалили маленькому пациенту воспаленный аппендикс через три маленьких прокола в животе.

«Мальчика выписали, вернулся к обычной жизни, чувствует себя прекрасно. Папа будет прятать пули надежнее — он дал слово нашему [хирургу] Кириллу Владимировичу честное охотничье», — сообщили в больнице.

Ранее на Украине предложили провести опрос граждан о возможности легализации гражданского огнестрельного оружия.