По данным многих международных организаций, уровень бедности на Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 млн украинцев, заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Ее слова приводит Телеграм-канал Украина.ру 1 февраля

«Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года», — приводит ТГ-канал слова политика.

Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? МВФ нашел ответ Дениса Шмыгаля, через десять лет реальные зарплаты украинцев вырастут всего на 1%, если учитывать инфляцию.

«А недурно так в Европу сходили, верно?» — задают риторический вопрос журналисты ТГ-канала Украина.ру.

Как сообщала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, около 80% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне предела монетарной бедности или ниже его.