«Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года», — приводит ТГ-канал слова политика.
Ранее сообщалось, что, согласно планам главы нынешнего правительства Дениса Шмыгаля, через десять лет реальные зарплаты украинцев вырастут всего на 1%, если учитывать инфляцию.
«А недурно так в Европу сходили, верно?» — задают риторический вопрос журналисты ТГ-канала Украина.ру.
Как сообщала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, около 80% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне предела монетарной бедности или ниже его.