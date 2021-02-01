Президент Украины Владимир Зеленский готовится в ближайшее время ввести санкции против Никарагуа. Об этом 1 февраля на согласительном совете парламента заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает телеканал «Рада»

«Мы бы там все умерли»: Зеленский заявил, что отстоял бы Крым © president.gov.ua

«У президента на подписи находится указ о введении санкций против Никарагуа — это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа надо будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов», — сказал Стефанчук.

Осенью 2020 года посол Никарагуа в России Альба Асусен Торрес без разрешения украинских властей посетил Крым, чтобы вручить почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе Олегу Белавенцеву консульский патент. В связи с этим МИД Украины выразило решительный протест.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Ранее Украина на три года ввела санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Это китайские инвесторы компании «Мотор Сич». Ранее против них ввели санкции США.