Отмечается, что соответствующий указ Зеленский может передать в парламент на этой неделе.
«У президента на подписи находится указ о введении санкций против Никарагуа — это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа надо будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов», — сказал Стефанчук.
Осенью 2020 года посол Никарагуа в России Альба Асусен Торрес без разрешения украинских властей посетил Крым, чтобы вручить почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе Олегу Белавенцеву консульский патент. В связи с этим МИД Украины выразило решительный протест.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.
Ранее Украина на три года ввела санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Это китайские инвесторы компании «Мотор Сич». Ранее против них ввели санкции США.