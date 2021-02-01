Большинство украинских селебрити отметились на дне рождения балерины Екатерины Кухар. В числе гостей оказались и певицы Оля Полякова и Наталия Могилевская. Последняя на днях выложила в Instagram отчет о мероприятии

«Вам нравится меня стеснять»: Данилко смутил танец Поляковой и Каменских © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

«Ну могла бы и меня обработать, как себя… подружка!» — написала Полякова под фото.

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Ранее певица Полякова похвалила языковой закон, вступивший в силу на Украине 16 января. Он предполагает, что вся сфера обслуживания в стране должна говорить с клиентами на украинском языке. В ответ многие поклонники Поляковой предложили и ей перевести свои песни с русского.