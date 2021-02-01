Могилевская опубликовала видео с зажигательными танцами с дня рождения, а чуть позже и фото, на одном из которых она позирует с Поляковой. При этом одна исполнительница аккуратно причесана и с ровным тоном лица, а вторая — с растрепанной прической и бликами на лице.
«Ну могла бы и меня обработать, как себя… подружка!» — написала Полякова под фото.
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Ранее певица Полякова похвалила языковой закон, вступивший в силу на Украине 16 января. Он предполагает, что вся сфера обслуживания в стране должна говорить с клиентами на украинском языке. В ответ многие поклонники Поляковой предложили и ей перевести свои песни с русского.