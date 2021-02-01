При этом только 7,2% опрошенных считают, что Зеленский не зависит в своих действиях от других стран и международных организаций.
Кроме того, почти 46% опрошенных заявили, что необходимо провести досрочные выборы главы государства, чуть более 43% респондентов считают, что в этом нет необходимости, 11% затруднились ответить на этот вопрос.
Что же касается поддержки других кандидатов, то за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко на выборах президента проголосовали бы 18,4% респондентов, за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 15,6% опрошенных, главу ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1%.
Как утверждается, лидер не прошедшей в украинский парламент партии «Сила и честь» Игорь Смешко, став кандидатом в президенты, заручился бы поддержкой 6,2% украинцев.
В то же время радикалы-неонацисты Олег Тягнибок и Андрей Билецкий набрали бы на выборах президента 2,2% и 1% соответственно.
Кроме того, 4,2% респондентов выбрали бы другого кандидата, 3,3% испортили бы бюллетень, 13,6% не голосовали бы.
В ходе опроса было опрошено чуть более 3 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением территорий ДНР и ЛНР.