Если бы в ближайшие выходные состоялись выборы украинского президента, то за нынешнего «гаранта» Владимира Зеленского свои голоса отдали бы 24,8% избирателей из числа определившихся со своим выбором. Таковы результаты исследования, проведенного «Центром социального мониторинга» с 15 по 25 января

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Кроме того, почти 46% опрошенных заявили, что необходимо провести досрочные выборы главы государства, чуть более 43% респондентов считают, что в этом нет необходимости, 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Что же касается поддержки других кандидатов, то за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко на выборах президента проголосовали бы 18,4% респондентов, за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 15,6% опрошенных, главу ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1%.

Как утверждается, лидер не прошедшей в украинский парламент партии «Сила и честь» Игорь Смешко, став кандидатом в президенты, заручился бы поддержкой 6,2% украинцев.

В то же время радикалы-неонацисты Олег Тягнибок и Андрей Билецкий набрали бы на выборах президента 2,2% и 1% соответственно.

Кроме того, 4,2% респондентов выбрали бы другого кандидата, 3,3% испортили бы бюллетень, 13,6% не голосовали бы.

В ходе опроса было опрошено чуть более 3 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением территорий ДНР и ЛНР.