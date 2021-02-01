«Если вы меня спросите, готов ли я к тому, чтобы быть премьер-министром страны, то точно могу сказать: профессионально я совершенно готов к этому… Но лучший путь — получить мандат доверия от украинцев… Путь нашей команды к этой цели — нормальной жизни людей в Украине — как раз через парламентские выборы», — сказал Гройсман.
В то же время политик отметил, что премьерство не является для него целью.
На Украине 26 января вспыхнул скандал с комиксом «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Книгу об однополых отношениях за государственные средства закупили и разослали в детские библиотеки. При этом в стране не хватает учебников. В целом тогда была согласована закупка продукции на общую сумму 666 тысяч гривен (около 1,6 млн рублей). Список закупленной литературы был утвержден Кабмином экс-премьера Владимира Гройсмана.