Лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман заявил, что снова готов стать премьер-министром страны, но считает необходимым получить мандат на выборах. Об этом 1 февраля он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина

Гройсман ведет переговоры с Зеленским — политолог © Facebook, Volodymyr Groysman

В то же время политик отметил, что премьерство не является для него целью.

На Украине 26 января вспыхнул скандал с комиксом «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Книгу об однополых отношениях за государственные средства закупили и разослали в детские библиотеки. При этом в стране не хватает учебников. В целом тогда была согласована закупка продукции на общую сумму 666 тысяч гривен (около 1,6 млн рублей). Список закупленной литературы был утвержден Кабмином экс-премьера Владимира Гройсмана.