«Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины», — сказал украинский президент.
Также он отметил, что наряду с «нормандским форматом» хотел бы видеть переговоры в еще одном формате, с участием США и России, для обсуждения того, «что делать с Крымом».
Ранее, в октябре 2020 года, выступая с ежегодным посланием правительству, Зеленский заявил, что вопрос полуострова возвращается в международную повестку дня путем создания «Крымской платформы».
Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам. Первый саммит участников платформы назначен на 23 августа 2021 года.
Крым стал частью России после проведения общенародного референдума в 2014 году, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.