Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он возглавлял Украину в 2014 году, Крым остался бы в ее составе. Об этом он сказал в программе Axios, вышедшей на американском канале HBO, текст интервью 1 февраля опубликовал Офис президента

«Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины», — сказал украинский президент.

Зеленский просит Байдена помочь с ситуацией в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Ранее, в октябре 2020 года, выступая с ежегодным посланием правительству, Зеленский заявил, что вопрос полуострова возвращается в международную повестку дня путем создания «Крымской платформы».

Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам. Первый саммит участников платформы назначен на 23 августа 2021 года.

Крым стал частью России после проведения общенародного референдума в 2014 году, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.