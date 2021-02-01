Вода в одном из водохранилищ Симферополя больше не может использоваться, столица Крыма переходит на воду из скважин, сказал генеральный директор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Его слова приводит Telegram-канал Украина.ру 1 февраля

Проблемы с водой в Крыму начались после того, как киевский режим заблокировал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80% потребностей региона в водоснабжении.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, давным-давно стала не совсем кондиционная», — приводит ТГ-канал слова Баженова.

Зимняя засуха в Крыму. Меньше воды — больше дела © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Окончание зимы в Крыму не оправдало надежд на обильные осадки, Баженов подчеркнул, что полуостров «находится в диком дефиците воды».

Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты.

По данным ведомства, в 2021 году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.