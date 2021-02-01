Проблемы с водой в Крыму начались после того, как киевский режим заблокировал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80% потребностей региона в водоснабжении.
«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, давным-давно стала не совсем кондиционная», — приводит ТГ-канал слова Баженова.
Чиновник уточнил, что притоки воды в водохранилища сейчас настолько малы, что их не учитывают при планировании водоснабжения.
Окончание зимы в Крыму не оправдало надежд на обильные осадки, Баженов подчеркнул, что полуостров «находится в диком дефиците воды».
Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты.
По данным ведомства, в 2021 году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.