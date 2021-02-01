Проблемы с водой в Крыму начались после того, как киевский режим заблокировал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80% потребностей региона в водоснабжении.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, давным-давно стала не совсем кондиционная», — приводит ТГ-канал слова Баженова.

Зимняя засуха в Крыму. Меньше воды — больше дела
Зимняя засуха в Крыму. Меньше воды — больше дела
© РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк
Чиновник уточнил, что притоки воды в водохранилища сейчас настолько малы, что их не учитывают при планировании водоснабжения.

Окончание зимы в Крыму не оправдало надежд на обильные осадки, Баженов подчеркнул, что полуостров «находится в диком дефиците воды».

Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты.

По данным ведомства, в 2021 году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.    