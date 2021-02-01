Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой ядерное разоружение Украины, отметив, что информационное оружие стало гораздо мощнее. Об этом 1 февраля он сказал в программе Axios, вышедшей на американском канале HBO, полный текст интервью которого опубликовал Офис президента

Зеленский заявил, что невыполнение гарантий безопасности после подписания Будапештского меморандума в 1994 году было предательством по отношению к Украине. Крым.Отечество.Навсегда: российское ядерное оружие появится в Крыму? © Скриншот из видео Украина.ру

«Я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль". И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны ни договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка, и необязательно ее выполнять», — сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что пытаться вернуть Украине ядерный статус на сегодня «это неправильно», поскольку ядерное оружие — это «потенциальное уничтожение мира».

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Своим согласием страны подтвердили обязательство воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость Украины. Они также обязались никогда не применять любое оружие против Украины.