Руководитель и актер «Дизель шоу» Егор Крутоголов прокомментировал ситуацию с трансляцией проекта в России и заявил, что коллектив не имеет к этому никакого отношения, поэтому обвинять его и его коллег в непатриотичности не стоит. Об этом Крутоголов написал на днях в своем Facebook

По словам Крутоголова, многие украинцы далеки от телевизионного бизнеса, поэтому он решил объясниться по поводу «зрады» и того, что его коллектив «продался агрессору». Руководитель «Дизеля» заявил, что все права на отснятые концерты передаются каналу, именно он в итоге и распоряжается контентом по своему усмотрению, не ставя актеров в известность.

Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ © Facebook Игорь Кондратюк

«По поводу "концертов в раше" — ложь. "Дизель шоу" не давало концертов там никогда и не собирается. Ребята, запасайтесь попкорном, уверен будут еще вбросы — так борются с конкурентами на украинском телевидении. Например, я читаю сводки о своей политической карьере, что мне предлагали 3млн$, что я веду переговоры с различными полит силами (видать, торгуюсь) и т.д., но это полный фуфел, который многие из вас глотают, не прожевывая. Следите за своим рационом и не называйте меня "с*кой" и "запроданцем", не разобравшись в вопросе даже на 1%», — пояснил Крутоголов.

Аналогичным образом прокомментировало продажу франшизы «Лига смеха» российскому каналу СТС и руководство студии «Квартал 95». Представители компании заявили, что эксклюзивные права на их контент имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который самостоятельно совершил сделку.

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