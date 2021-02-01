Россия не вмешивается в Конституционную реформу, которая идет в Белоруссии. Об этом в интервью российским СМИ заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости 1 февраля

Медведев назвал конституционные изменения в Белоруссии внутренним делом республики.

«Мы всегда исходили из того, что конституционный процесс, о котором объявил Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения», — сказал он.

Станислав Бышок: Белорусская власть вместо реформ валяет дурака в стиле Райкина © РИА Новости, Александр Натрускин

В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.

На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.