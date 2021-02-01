Медведев назвал конституционные изменения в Белоруссии внутренним делом республики.
«Мы всегда исходили из того, что конституционный процесс, о котором объявил Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения», — сказал он.
По его словам, Россия лишь наблюдает за происходящим в Белоруссии в отличие от других стран, которые предпринимают попытки дестабилизации ситуации в этой стране и дают различные советы.
В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.
На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.