В Харьковской области все еще остается четыре памятника Ленину. Об этом на днях сообщили в Telegram-канале «Декоммунизация.Украина»

Всего авторы ресурса насчитали на территории Украины 14 памятников Ленину, избежавших сноса.

Не последний памятник. Декоммунизаторы проигрывают войну Ленину © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Также уцелели два памятника Ленину в селе Новомлинск на Харьковщине. Отмечается, что они находятся на закрытой территории.

«Мы обратились в Украинский институт национальной памяти и органы местного самоуправления с обращениями с требованием провести в конце концов их демонтаж. Надеемся, что к весне 2021 года памятники Ленину будут лишь в музеях», — сообщили в Telegram-канале.

Оставшиеся памятники находятся в Киевской, Полтавской, Николаевской областях. Кроме того, на территории детского лагеря в Одессе стоит памятник, изображающий Ленина в детстве.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.