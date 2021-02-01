Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь считает, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не способен добиться успехов на своей должности. Об этом 31 января он заявил в эфире украинского «Пятого канала»

«В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру — культури нема" (Взялись за кино и нет кино, взялись за культуру — культуры нет — укр.)», — сказал Креминь, комментируя работу Ткаченко.

«Это плохо закончится»: соцсети о языковой войне на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава Минкульта ранее отметился участием в «битве борщей», которая заключалась в приготовлении борща в прямом эфире параллельно с несколькими коллегами-министрами.

Перед этим его ведомство подало в ЮНЕСКО документы для признания борща мировым культурным наследием. Также мировым культурным наследием он предложил ЮНЕСКО признать радиоактивную зону вокруг Чернобыльской АЭС.

Креминь известен своим заявлением о том, что украинский язык станет обязательным языком при сдаче госэкзаменов для абитуриентов. Также он хотел бы видеть украинский язык в списке официальных языков в Европейском союзе.

Отцом Креминя был украинский поэт, публицист, эссеист и переводчик Дмитрий Креминь, который в 2016 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины.