«В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру — культури нема" (Взялись за кино и нет кино, взялись за культуру — культуры нет — укр.)», — сказал Креминь, комментируя работу Ткаченко.
На уточняющий вопрос, является ли Ткаченко случайным человеком на должности, Креминь ответил, что Ткаченко «не случайный, но неспособный».
Глава Минкульта ранее отметился участием в «битве борщей», которая заключалась в приготовлении борща в прямом эфире параллельно с несколькими коллегами-министрами.
Перед этим его ведомство подало в ЮНЕСКО документы для признания борща мировым культурным наследием. Также мировым культурным наследием он предложил ЮНЕСКО признать радиоактивную зону вокруг Чернобыльской АЭС.
Креминь известен своим заявлением о том, что украинский язык станет обязательным языком при сдаче госэкзаменов для абитуриентов. Также он хотел бы видеть украинский язык в списке официальных языков в Европейском союзе.
Отцом Креминя был украинский поэт, публицист, эссеист и переводчик Дмитрий Креминь, который в 2016 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины.