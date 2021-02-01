Украинская модель, вице-чемпионка Европы и мастер спорта международного класса по фитнес-бикини Александра Суманеева сделала провокационную фотосессию, которую продемонстрировала подписчикам в своем Instagram 31 января

Хоррор об украинцах, кормящих детей «кровавым» борщом, сняли в Бразилии © film16.zagonka.tv

«Все, конечно, классно, но грудь выглядит печально», «Как говорила мама подруги "что сиськи? главное-то писька"», — отреагировали на пост пользователи.

На это сама чемпионка ответила, что такое можно написать «не от большого ума», поэтому она давно не обижается. А вот всем остальным своим подписчикам модель адресовала информацию о том, как достичь идеальных форм.

«Вы знаете, что основа похудения — это питание? Мы создаем дефицит или профицит калорий (осознанно или неосознанно), от этого набираем или уменьшаемся! Основа избавления от целлюлита, неровностей в нежелательных местах — это питание!» — констатировала чемпионка и предложила помочь желающим похудеть.

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Одну из своих последних наград Суманеева получила в октябре прошлого года в Румынии, где стала первой в категории «фитнес-бикини юниорки в возрасте от 21 до 23 лет до 166 см».