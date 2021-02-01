Девушка сделала фото и видео полностью обнаженной, прикрыв интимные места наклейками, имитирующими купальник на теле. По словам Суманеевой, на создание этого «предмета гардероба» ушло около 1,5 часа.
«Все, конечно, классно, но грудь выглядит печально», «Как говорила мама подруги "что сиськи? главное-то писька"», — отреагировали на пост пользователи.
На это сама чемпионка ответила, что такое можно написать «не от большого ума», поэтому она давно не обижается. А вот всем остальным своим подписчикам модель адресовала информацию о том, как достичь идеальных форм.
«Вы знаете, что основа похудения — это питание? Мы создаем дефицит или профицит калорий (осознанно или неосознанно), от этого набираем или уменьшаемся! Основа избавления от целлюлита, неровностей в нежелательных местах — это питание!» — констатировала чемпионка и предложила помочь желающим похудеть.
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Одну из своих последних наград Суманеева получила в октябре прошлого года в Румынии, где стала первой в категории «фитнес-бикини юниорки в возрасте от 21 до 23 лет до 166 см».