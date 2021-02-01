Митрополит Киевский и всея Украины, глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий заявил, что, для того чтобы получить вакцину вечности, христианину необходимо потрудиться над собственным покаянием. Он сказал об этом во время воскресной проповеди в Черкассах 31 января, сообщил сайт Информационно-просветительского отдела УПЦ

На Украине российские вакцины от COVID-19 теперь официально под запретом © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Что бы человек себе ни сделал — одну прививку, или десять, или ни одной, — все равно человек умрет. А если мы сделаем себе прививку для вечности, вакцину вечности привьем себе — возьмем покаяние в свой труд, — тогда мы будем жить вечно на небе», — сказал митрополит.

Он пожелал пастве божьей помощи, чтобы своей жизнью показать Богу стремление получить дар спасения. Для этого, по словам главы УПЦ, нужно наполнить жизнь «любовью, прощением, взаимным уважением, милосердием, смирением, кротостью и добрыми делами».

Ранее Минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках этой инициативы состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин AstraZeneca.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в стране будет бесплатной в рамках плана, однако выступил за развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли привиться самостоятельно.