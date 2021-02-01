Интеграция России и Белоруссии взаимополезна. Об этом в интервью российским СМИ заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные», — сказал Медведев.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии 8 декабря 1999 года в Москве подписали президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин.

Спустя 20 лет, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Однако программа, которая включала 31 проект отраслевых дорожных карт, так и не была принята.