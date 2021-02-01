По его словам, интеграция обеих стран должна проходить тесней. При этом должен быть реализован весь потенциал союзного договора, включая элементы соединения потенциала экономик, которые туда заложены.
«А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные», — сказал Медведев.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии 8 декабря 1999 года в Москве подписали президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин.
Спустя 20 лет, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Однако программа, которая включала 31 проект отраслевых дорожных карт, так и не была принята.