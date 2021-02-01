Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского рассказали о контактах с адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани летом 2019 года. Они поделились этим на днях с газетой The Washington Post

Джулиани раскрыл стратегию спасения Трампа от импичмента © Crzrussian / wikimedia.org Отмечается, что давление Джулиани началось практически с момента избрания Зеленского президентом Украины в апреле 2019 года. Бывший мэр Нью-Йорка планировал приехать в страну в следующем месяце, но отменил визит в последний момент, заявив, что Зеленского окружили «враги» Трампа.

Это вызвало опасения в ближайшем окружении Зеленского, что Джулиани «отравит» отношения украинского лидера с Белым домом.

В июле 2019 года бывший тогда помощником президента Украины Андрей Ермак попросил тогдашнего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера познакомить его с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию. С этой целью Волкер устроил вступительный телефонный разговор 22 июля 2019-го между собой, Ермаком и Джулиани. Бывший советник Зеленского Игорь Новиков, неизвестный Джулиани и Волкеру, сидел рядом с Ермаком и делал записи.

Целью Джулиани, как отмечает источник, было уговорить Зеленского «подтолкнуть» расследование в отношении сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, чтобы уличить его в участии в коррупционных сделках на Украине. Также собеседник заверил, что тон и действия Джулиани во время его контактов с представителями Украины были «агрессивными и угрожающими», но украинцы «отказались играть в эту игру».

Новиков рассказал, что на Украине старались избегать Джулиани, но ближе к концу июня поняли, что «ничего не сможем добиться с Трампом, не поговорив сначала с Руди». По словам экс-советника, телефонная беседа длилась более сорока минут: Джулиани подробно озвучил, чего он хотел. В частности, речь шла о том, что Зеленский должен публично объявить о начале расследования в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден, и обвинить украинских чиновников в сговоре и вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Кроме этого, как рассказал Новиков, Джулиани заявил, что Зеленский должен остерегаться своего окружения, иначе может оказаться в беде.

После этого, в июле 2019-го, состоялся разговор между Зеленским и Трампом, в котором также говорилось о деле против сына Байдена.

«Трамп ответил на звонок, потому что Руди сказал, что Зеленский будет говорить правильные вещи. Но после звонка тон американцев изменился. Очевидно, Трамп не услышал того, чего хотел», — рассказал другой украинский чиновник.

По мнению ряда помощников Зеленского, контактировать с Джулиани было ошибкой. В то же время Новиков отмечает, что отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помог Киеву не быть причастным к внутренним делам США.

«Если бы мы не прибегли к ответным действиям, президентская гонка в США [в ноябре 2020-го] была бы совсем другой», — убежден он.

На президентских выборах-2020 в США победу одержал демократ Джо Байден.