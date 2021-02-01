По словам Медведева, Зеленский неплохо справлялся с работой шоумена, но его нынешняя позиция — повод для разочарований.
«Он пришел как антипод Порошенко, говорил: вот я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке. Ничего из этого он не сделал, придерживается прежней риторики, иногда даже более радикальной, чем у его предшественника», — сказал Медведев.
Политик напомнил, как Зеленский возложил на СССР, наряду с Германией, ответственность за Вторую мировую войну, что, по его словам, «абсолютно ужасно».
Кроме того, Зеленский недавно «ляпнул», что весь украинский народ поднимется на борьбу с Россией.
Подобные ляпы украинского лидера Медведев объяснил, с одной стороны, отсутствием дипломатического опыта у Зеленского, а с другой — давлением националистически ориентированных кругов, которые не дают возможности продвигаться по пути Минского процесса.