Украинский актер, звезда сериалов «Крепостная» и «Поймать Кайдаша» Тарас Цимбалюк травмировался во время съемок, о чем сам рассказал на своей странице в Instagram 31 января

«Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать… Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки и дал мне в нос… Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа», — написал артист о случившемся.

По словам Цимбалюка, из-за произошедшего ему придется как минимум на неделю отложить все съемки, из-за чего очень расстроились продюсеры проектов, в которых он сейчас задействован.

Тарас Цимбалюк — уроженец Черкасской области Украины, широкую популярность в стране получил после ролей в сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша». Снимался актер и в фильмах «Черный ворон», «Прятки», «Последний янычар».

К слову, не так давно артист сделал предложение своей девушке — стилисту Тине Антоненко. Пара планирует свадьбу.

Ранее артисту пришлось отвечать на нападки радикалов, обвинивших его в сотрудничестве с российским исполнителем Сергеем Шнуровым, за то, что Цимбалюк снялся в его клипе: Цимбалюк оправдался за российский проект: Made in Ukraine.