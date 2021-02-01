Власти Грузии договорились о поставках вакцин Pfizer и AstraZeneca. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями страны Амирана Гамкрелидзе

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«Если в текущем году будет привито 60-70 процентов населения, что, конечно же, сложная задача, тогда в обществе будет сформирован достаточно высокий иммунитет, и мы победим пандемию», — считает Гамкрелидзе.

Позже, по его словам, страна получит еще больше доз вакцины. Чиновник отметил, что Грузия готова будет закупать только препараты, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Первыми прививки получат медики, работающие в инфекционных больницах.