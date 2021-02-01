Первую партию американской вакцины Pfizer республика получит уже в середине февраля — 29 250 доз. Поставки британской AstraZeneca начнутся в марте — от 180 до 300 тысяч доз.
«Если в текущем году будет привито 60-70 процентов населения, что, конечно же, сложная задача, тогда в обществе будет сформирован достаточно высокий иммунитет, и мы победим пандемию», — считает Гамкрелидзе.
Позже, по его словам, страна получит еще больше доз вакцины. Чиновник отметил, что Грузия готова будет закупать только препараты, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
Первыми прививки получат медики, работающие в инфекционных больницах.