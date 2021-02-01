Любимый многими украинцами картофель фри может причинить серьезный вред здоровью. Об этом свидетельствует исследование, обнародованное на днях в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition

Своей нет, из России нельзя. На Украине — беда с картошкой © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк статье говорится, что, употребляя картофель фри чаще двух раз в неделю, люди повышают риск преждевременной смерти в два раза.

Главная опасность блюда кроется в большом количестве растительного масла. Усугубляет эффект то, что в заведениях, специализирующихся на фастфуде, его меняют значительно реже, чем требуется.

Таким образом, по данным экспертов, картофель накапливает огромное количество канцерогенов, что крайне плохо для сердечно-сосудистой системы — риск развития инфаркта и инсульта увеличивается в несколько раз.

Кроме того, побочные эффекты в результате переваривания такой жареной пищи включают тошноту, диарею, вздутие живота и спазмы.

В исследовании приняли участие около 4,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Украина превратилась в импортозависимое государство и ввезла из-за границы около 500 тысяч тонн картофеля — четверть всей потребности работающих в стране торговых сетей. За последние три сезона прошлого года импорт картофеля в страну вырос в 250 раз.