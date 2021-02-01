В статье говорится, что, употребляя картофель фри чаще двух раз в неделю, люди повышают риск преждевременной смерти в два раза.
Главная опасность блюда кроется в большом количестве растительного масла. Усугубляет эффект то, что в заведениях, специализирующихся на фастфуде, его меняют значительно реже, чем требуется.
Таким образом, по данным экспертов, картофель накапливает огромное количество канцерогенов, что крайне плохо для сердечно-сосудистой системы — риск развития инфаркта и инсульта увеличивается в несколько раз.
Кроме того, побочные эффекты в результате переваривания такой жареной пищи включают тошноту, диарею, вздутие живота и спазмы.
В исследовании приняли участие около 4,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Украина превратилась в импортозависимое государство и ввезла из-за границы около 500 тысяч тонн картофеля — четверть всей потребности работающих в стране торговых сетей. За последние три сезона прошлого года импорт картофеля в страну вырос в 250 раз.