Россия может прибегнуть к судебным искам для разрешения споров, касающихся строительства магистрального газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает 1 февраля РИА Новости

«Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займёт в этом смысле объективную позицию», — объяснил Медведев.

«Северный поток – 2»: «Фортуна» возобновила работу, позиции США и Германии неизменны © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Дмитрий Медведев выступает за судебное решение споров, он надеется, что политики и бизнесмены скажут свое слово.

Ранее Комитет Госдумы по энергетике и Комитет Бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.