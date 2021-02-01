«У нас ужасная ситуация с соотношением работающих людей, выплачивающих ЕСВ (единый социальный взнос. — Ред.), и количеством пенсионеров — почти 1:1, в Европе этот показатель 3:1. Это постоянный вызов для государства», — отметил он.
По словам эксперта, есть два выхода из ситуации. Первый — повышение зарплат, что автоматически повлечет за собой повышение отчислений в пенсионный фонд, второй — повышение численности официально работающих людей, которые платили бы налоги.
При этом Длигач подчеркнул, что механическое повышение зарплат ни к чему не приведет, а лишь спровоцирует ускоренную инфляцию, поэтому нужно, чтобы высокие зарплаты имели под собой крепкий экономический фундамент.
А повысить численность работающих, по словам экономиста, можно, покончив с теневой экономикой. Он подчеркнул, что в это даже не нужно вкладывать деньги — нужна лишь политическая воля власти.
В качестве еще одного способа увеличить поступления в пенсионный фонд Длигач назвал повышение рождаемости. Он отметил, что отрицательный прирост населения — проблема не эксклюзивно украинская, а общеевропейская, но если в Европе дополнительные налоги платят украинские заробитчане, то на Украине нет ни рождаемости, ни мигрантов.