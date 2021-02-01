Украинцы получают самые маленькие пенсии на европейском континенте, и с каждым годом дыра в пенсионном фонде становится все больше, а пенсии теряют свою покупательную способность, не успевая за инфляцией. О причинах этого явления экономист Андрей Длигач рассказал на днях в эфире телеканала «Украина 24»

Украинцам снизят пенсии в полтора раза — назван срок © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк отметил он.

По словам эксперта, есть два выхода из ситуации. Первый — повышение зарплат, что автоматически повлечет за собой повышение отчислений в пенсионный фонд, второй — повышение численности официально работающих людей, которые платили бы налоги.

При этом Длигач подчеркнул, что механическое повышение зарплат ни к чему не приведет, а лишь спровоцирует ускоренную инфляцию, поэтому нужно, чтобы высокие зарплаты имели под собой крепкий экономический фундамент.

А повысить численность работающих, по словам экономиста, можно, покончив с теневой экономикой. Он подчеркнул, что в это даже не нужно вкладывать деньги — нужна лишь политическая воля власти.

В качестве еще одного способа увеличить поступления в пенсионный фонд Длигач назвал повышение рождаемости. Он отметил, что отрицательный прирост населения — проблема не эксклюзивно украинская, а общеевропейская, но если в Европе дополнительные налоги платят украинские заробитчане, то на Украине нет ни рождаемости, ни мигрантов.