«На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США, и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», — заявил украинский лидер.
Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.
Кроме того, Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.
Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.