Президент Украины Владимир Зеленский ждет от США и нового президента Джозефа Байдена помощи в содействии движения Украины в НАТО. Об этом 1 февраля он рассказал в интервью Axios и «Голосу Америки»

«На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США, и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», — заявил украинский лидер.

Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».

Разговор с Путиным: Россия оказалась для Байдена важнее Украины © REUTERS, Jonathan Ernst

Кроме того, Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.

Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.