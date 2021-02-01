Концерт Гуфа назначен на 20 февраля. Начало запланировано на 17:00.
Выступление состоится в ресторане «Кокон» на пятом этаже торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».
«Программа-минимум будет длиться 45 минут, по желанию артиста она может быть продлена. Перечень произведений, которые будут исполнены, согласовывается», — рассказал владелец «Кокона», основатель сети ресторанов VerTu Вердиев.
Весной 2020 года рэпер открыл магазин одежды под брендом LUGANG в столице Украины Киеве. На толстовках и куртках марки изображена стилизованная панорама Москвы со сталинскими высотками. Часть подписчиков критикует продукцию рэпера за высокие цены.
В прошлом году Гуф анонсировал гастроли по Украине, однако в Службе безопасности страны напомнили, что рэперу запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма. Запрет действует до 1 марта 2021 года.