Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов (Гуф) выступит с концертом в столице Донецкой Народной Республики. Об этом 31 января порталу dan.news сообщил донецкий ресторатор Турал Вердиев

Концерт Гуфа назначен на 20 февраля. Начало запланировано на 17:00.

«Отчаянный парень»: рэпер Гуф оденет украинцев в наряды со сталинскими высотками © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Программа-минимум будет длиться 45 минут, по желанию артиста она может быть продлена. Перечень произведений, которые будут исполнены, согласовывается», — рассказал владелец «Кокона», основатель сети ресторанов VerTu Вердиев.

Весной 2020 года рэпер открыл магазин одежды под брендом LUGANG в столице Украины Киеве. На толстовках и куртках марки изображена стилизованная панорама Москвы со сталинскими высотками. Часть подписчиков критикует продукцию рэпера за высокие цены.

В прошлом году Гуф анонсировал гастроли по Украине, однако в Службе безопасности страны напомнили, что рэперу запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма. Запрет действует до 1 марта 2021 года.