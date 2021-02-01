Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 2030, скончался 61 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины 1 февраля

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky заболели 1 миллион 221 285 человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 22 768 человек, 1 миллион 23 915 выздоровели.

Больше всего случаев заражения за сутки было зафиксировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160) и Львовской области (146).

Сутками ранее коронавирус на Украине подхватили 3177 человек.

Третий день подряд Ивано-Франковская область остается лидером в стране по числу заболеваемости коронавирусом. Ранее этот антирейтинг в течение долго времени возглавлял Киев.