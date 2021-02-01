За всё время пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 миллион 221 285 человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 22 768 человек, 1 миллион 23 915 выздоровели.
Больше всего случаев заражения за сутки было зафиксировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160) и Львовской области (146).
Сутками ранее коронавирус на Украине подхватили 3177 человек.
Третий день подряд Ивано-Франковская область остается лидером в стране по числу заболеваемости коронавирусом. Ранее этот антирейтинг в течение долго времени возглавлял Киев.