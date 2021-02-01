Внучка певицы показала, как проводит выходные за пределами украинской столицы, и поинтересовалась у подписчиков, чем заняты в уик-энд они. Она в белой шубе из искусственного меха и белой шапке, на фоне елей в снегу, позирует с белоснежным щенком породы бишон фризе и подмигивает.
Кроме видео, Евдокименко выложила фотографии с питомцем. На них она в кислотного цвета шубке, которая заинтересовала подписчиков не меньше, чем щенок. На одном из снимков София запечатлена вместе с матерью Светланой.
«Так красиво смотрятся Сонечка и Джимми», «Шуба», «Милашки», «Какие же вы красивые», — растрогались подписчики.