Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко, на днях поделилась с подписчиками видео, в котором она прижимает к груди очаровательного щенка

Внучка певицы показала, как проводит выходные за пределами украинской столицы, и поинтересовалась у подписчиков, чем заняты в уик-энд они. Она в белой шубе из искусственного меха и белой шапке, на фоне елей в снегу, позирует с белоснежным щенком породы бишон фризе и подмигивает.

Внучка Ротару рассказала, с кем у нее тайная связь © Instagram, iamsofiaeve

«Так красиво смотрятся Сонечка и Джимми», «Шуба», «Милашки», «Какие же вы красивые», — растрогались подписчики.