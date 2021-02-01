Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Европе весьма эмоциональна и с легкими элементами хаоса. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости 1 февраля

Массовая вакцинация от коронавируса в ЕС стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат от Pfizer/BioNTech. В настоящее время в Европе используется уже три препарата — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

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«Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса», — сказал он.

Для стабилизации ситуации с поставками вакцины Еврокомиссия согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны. При этом из под его действия были исключены 90 государств.