Массовая вакцинация от коронавируса в ЕС стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат от Pfizer/BioNTech. В настоящее время в Европе используется уже три препарата — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
По словам Чижова, получение вакцин некоторыми странами ЕС задерживается.
«Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса», — сказал он.
Для стабилизации ситуации с поставками вакцины Еврокомиссия согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны. При этом из под его действия были исключены 90 государств.