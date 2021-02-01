Члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде заступились за Михаила Булгакова, не все издания «Мастера и Маргариты» которого разрешают ввозить в Украину из России

Украинцам запретили читать Булгакова и Акунина © flickr.com, Abhi Sharma Сергеем Олийныком, который рассказал, что одно из изданий «Мастера и Маргариты» недоступно на Украине, так как в предисловии к роману упоминаются «представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».

«Конечно, такого рода решения не могут ограничить гений Булгакова, но подчеркивают ограниченность тех, кто их принимает, одновременно унижая нас всех — украинцев, от имени которых такие решения принимаются. Считаю недопустимым оставлять это без реакции», — написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Еще один депутат «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что Булгаков был киевлянином, в отличие от его «запрещателей».

Издание романа, о котором идет речь, было запрещено для ввоза в страну еще в марте 2019 года. В предисловии российское издательство «Азбука-Аттикус» упомянуло российских артистов, которые внесены в «черный список» Минкульта Украины.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заступился за повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и роман Булгакова «Белую гвардию». По его мнению, произведения высокой литературы не стоит убирать из школьной программы или списка внеклассного чтения из-за идеологии, несмотря на присутствие в ряде из них «великодержавной шовинистической российской позиции».