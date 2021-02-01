Возгорание произошло в Деснянском районе Киева, по адресу улица Милославская, 6. Огнем было охвачено 50 кв. метров.
Сообщается об одном погибшем. Спасатели обнаружили тело мужчины между вторым и третьим этажами.
Было установлено, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.
Отмечается, что пожар удалось локализовать в 06:11 (07:11 мск) и ликвидировать спустя 15 минут.
«Во время тушения пожара пожарные спасли охранника заведения, который находился на 3-м этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания он был выведен на свежий воздух», — сообщает пресс-служба ГСЧС.
К ликвидации было привлечено три единицы техники и 15 пожарных. Правоохранители устанавливают причины возгорания.