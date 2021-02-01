Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину задержки начала поставок европейской вакцины от коронавируса в страну. Об этом он рассказал в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в воскресенье, 31 декабря

По словам Зеленского, Украина пока не является полноценным партнером Европейского союза, при этом западные соседи готовы поделиться. Но поставки вакцин будут распределяться по остаточному принципу.

«Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — подчеркнул Зеленский.

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Ранее Минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX.