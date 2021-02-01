По словам Зеленского, Украина пока не является полноценным партнером Европейского союза, при этом западные соседи готовы поделиться. Но поставки вакцин будут распределяться по остаточному принципу.
«Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что такое положение дел сложно объяснить украинскому народу, которые не понимает, почему страна может получать препарат «понемножку».
Ранее Минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX.