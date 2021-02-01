В геополитическом плане президент Александр Лукашенко не выгоден Западу, поэтому стратегическая задача — убрать его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев

Власть силовиков. Особенности кадровой политики Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В крайнем случае, можно расколоть Белоруссию. Есть же западные области, которые были возвращены в ходе известных событий, которые нам ставят в укор, пакт Молотова-Риббентропа и так далее. Польша может заявить, что это ее исторические земли. Зачем Польша качает тему нелегитимности пакта Молотова-Риббентропа? За этим напрямую следуют территориальные претензии, а это примерно половина Белоруссии», — считает Михеев.

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В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.