Популярный украинский эстрадный певец Макс Барских, сидя за рулем спорткара в Майами, вспомнил, как хорошо выглядит Одесса. Фото 28 января он обнародовал в Instagram

Ранее украинские СМИ сообщали, что Барских отдыхал на Мальдивах, а после отправился в солнечную Флориду.

Обнимал ствол: Барских подловили на романтическом отдыхе с мужчиной в Доминикане © Макс Барских/Инстаграм

«Нравится мне в Майами! Как будто американская Одесса», — написал певец.

Телеведущий и шоумен Слава Демин в комментариях к публикации пошутил, что Барских мог фотографироваться в спальном районе Киева — на Позняках.

Некоторые подписчики призвали певца возвращаться на родину: «Макс, конечно, там хорошо, но и домой пора, мы ждём, соскучились», «А Аллегровой не понравилось. Дом купила, а потом продала, зачем покупала?», "Классная фотка у тебя, Максик, ты красавчик».