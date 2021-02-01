Ранее украинские СМИ сообщали, что Барских отдыхал на Мальдивах, а после отправился в солнечную Флориду.
Перед поклонниками он позировал за рулем роскошного спорткара Ferrari. На фото Барских довольно улыбается.
«Нравится мне в Майами! Как будто американская Одесса», — написал певец.
Телеведущий и шоумен Слава Демин в комментариях к публикации пошутил, что Барских мог фотографироваться в спальном районе Киева — на Позняках.
Некоторые подписчики призвали певца возвращаться на родину: «Макс, конечно, там хорошо, но и домой пора, мы ждём, соскучились», «А Аллегровой не понравилось. Дом купила, а потом продала, зачем покупала?», "Классная фотка у тебя, Максик, ты красавчик».