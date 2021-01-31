Член Сейма Кястутис Масюлис обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с предложением рассмотреть возможность открытия в литовской столице школы с украинским языком обучения. Об этом на днях сообщила пресс-служба Сейма

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«В Вильнюсе больше украинских семей, но школ с украинским языком обучения нет. Стоит поговорить с общественностью, чтобы можно было начать несколько классов в существующих школах, где сейчас мало учеников. Думаю, было бы правильно, если бы украинская община имела возможность выучить свой язык», — считает Масюлис.

По его словам, в настоящее время украинцы, проживающие в Литве, часто выбирают для своих детей школы с русским языком обучения, однако, по мнению депутата, это является «непростым решением для тех, кто хочет сохранить свою национальную идентичность».

На сегодняшний день в Вильнюсе функционируют школы с польским, русским, белорусским, английским и французским языками. Некоторые уроки являются обязательными на государственном литовском языке.

При этом в последние годы власти Литвы все чаще отказываются от школ с русским языком обучения: так, в 2015 году в Вильнюсе закрыли школу имени Добужинского, в 2016-м ликвидировали Центральную школу, а в 2017 году — Старогородскую школу. Всего за 29 лет проведения образовательной реформы в Литве число русских школ сократилось с 85 до 30, а количество учащихся — с 76 тысяч до 13,5 тысячи.