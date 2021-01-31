Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
«Откровенность состоявшейся беседы заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о тональности беседы лидеров, он отметил, что в ней были «деловитость и прагматичность».
По словам представителя Кремля, с инициативой проведения разговора российская сторона вышла «буквально через несколько дней» после состоявшейся 20 января инаугурации Байдена. Несколько дней, потребовавшиеся на согласование разговора лидеров, он назвал «нормальной практикой».
Телефонный разговор Путина и Байдена продолжался чуть более 35 минут.