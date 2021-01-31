Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своем первом телефонном разговоре констатировали наличие очень глубоких разногласий, которые требуют интенсивного диалога двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью в эфире телеканала «Россия-1» 31 января

Кремль категорически не согласен с позицией США по Украине © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Откровенность состоявшейся беседы заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о тональности беседы лидеров, он отметил, что в ней были «деловитость и прагматичность».

По словам представителя Кремля, с инициативой проведения разговора российская сторона вышла «буквально через несколько дней» после состоявшейся 20 января инаугурации Байдена. Несколько дней, потребовавшиеся на согласование разговора лидеров, он назвал «нормальной практикой».

Телефонный разговор Путина и Байдена продолжался чуть более 35 минут.