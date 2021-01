В воскресенье, 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО «Мотор Сич», инициированное Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайских инвесторов и ООО МС-4 украинского бизнесмена Александра Ярославского. На место собрания приехали представители Службы безопасности Украины (СБУ), передает «Укринформ»

Сотрудники предприятия заявили, что не получали никаких сообщений о проведении собрания акционеров, а о мероприятии узнали из интернета.

«У нас есть устав, в котором указано, что акционеры должны получить бумаги о проведении собрания за месяц. Собрание всегда проводились на территории предприятия, в актовом зале. Более того, реестр акционеров закрыт, и как эти люди, не зная акционеров, могут проводить сборы?» — сказала акционер Виктория.

Для обеспечения порядка на месте работали более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии. Около 9:30 (10:30 мск) приехала группа нардепов от «Слуги народа»: Арсений Пушкаренко, Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев и Геннадий Касай.

«К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сич". Есть решение СНБО (Совета нацбезопасности и обороны — ред.), наложены указом президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий. Для того, чтобы здесь сейчас не совершалось преступление против государства. У нас есть информация, что здесь должно проходить мероприятие, на которое наложены санкции. Если это так, мы будем вызывать СБУ», — заявил Пушкаренко.

При этом, по данным агентства, спецназовцы приехали сами, выломав одну дверь. В итоге, по словам представителей «Мотор Сич», собрание акционеров не состоялось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Согласно этому решению, Украина ввела ограничительные меры на три года на гражданина Китая Ван Цзин и компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР). В СМИ эти лица связывают с инвесторами компании «Мотор Сич».

По мнению представителей группы DCH, целью санкций в отношении китайских акционеров «Мотор Сич» мог быть именно срыв проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 31 января, результатом которого является создание легитимных органов управления и переизбрание набсовета компании.

«Нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции были введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 г. И целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Сич" в их законных правах. Оценку юридических и прочих последствий внесения Skyrizon как первой китайской компании, внесенной в санкционный список Украины, еще предстоит дать специалистам», — говорится в сообщении на сайте компании.

В январе Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited. В свою очередь АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в Минюст документ о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков в размере $3,5 миллиарда.