Вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V» начнется в Донецкой Народной Республике с понедельника, 1 февраля. Об этом 31 января сообщил и. о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, передает РИА Новости

РФПИ отрицает свою причастность к поставке «Спутника V» в ЛДНР © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Денис Пушилин заявил, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в республику.

«Сегодня вакцину распределили, и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на 10 прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15:00 начинается прививочная кампания», — сообщил Оприщенко.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что не имеет отношения к поставкам «Спутника V» в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Там также отметили, что не владеют информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.