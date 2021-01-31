Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в республику.
«Сегодня вакцину распределили, и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на 10 прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15:00 начинается прививочная кампания», — сообщил Оприщенко.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что не имеет отношения к поставкам «Спутника V» в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Там также отметили, что не владеют информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.