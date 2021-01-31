Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 3177, скончались 79 человек, выздоровели 4126. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 31 января

Две сотни украинских детей заболели коронавирусом за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях, Киеве (215), а также в Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

За все время пандемии, по данным Степанова, на Украине заболели 1 219 455 человек, выздоровели 1 018 784 человека, скончались 22 707 пациентов. Проведено ПЦР-тестов — 6 248 002.