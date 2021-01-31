«Три тысячи сто семьдесят семь новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 января 2021 года. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1960 человек, летальных исходов — 79, выздоровели — 4126 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 19 059, в том числе методом ПЦР — 15 042, методом ИФА — 4017», — написал глава МОЗ.
По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях, Киеве (215), а также в Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
За все время пандемии, по данным Степанова, на Украине заболели 1 219 455 человек, выздоровели 1 018 784 человека, скончались 22 707 пациентов. Проведено ПЦР-тестов — 6 248 002.