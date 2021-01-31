В воскресенье, 31 января, на Украине начал действовать закон, который разрешает экстренное применение вакцин от коронавируса, которые были разработаны в Европе, США и Китае, но при этом запретила применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин, передает «112 Украина»

Верховная Рада запретила закупать вакцину в РФ © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Отмечается, что документом предусматривается возможность регистрации на Украине вакцин, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний с разрешения соответствующих компетентных органов по крайней мере одной из этих стран: США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или ЕС.

При таких обстоятельствах вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

При этом не будут применяться вакцины, разработанные в стране, признанной государством-агрессором. Таким государством на Украине считается Россия.

Ранее Минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках этой инициативы состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин AstraZeneca.

В январе харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что ведомство способно обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».