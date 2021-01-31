Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, которому президент Владимир Зеленский предложил покинуть фракцию «Слуга народа», решил запустить процедуру параллельного подсчета голосов нардепов фракции по его исключению. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 30 января

Глава «Слуги народа» поддержал исключение Дубинского из фракции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Дубинского, параллельный подсчет голосов нужен для того, чтобы поименно знать депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и защищают президента от «аферистов соросят-пинчучат», а также чтобы получить от остальных четкий ответ, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции «Слуга народа».

Дубинский добавил, что соответствующие письма были отправлены всем депутатам фракции через электронную почту и СЕДО (систему электронного документооборота). Свою позицию он попросил сообщить ему до 16:00 (17:00 мск) 1 февраля.

Он отметил, что если подобное сообщение не поступит, то Дубинский автоматически зачтет это как голос за его исключение.

Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. В частности, под санкции попали ресурсы «Эра-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и «Скептик» («Бегемот Медиа»). Среди внесенных в списки физических лиц — Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

После этого в Киеве прошло заседание фракции «Слуга народа», на котором присутствовал Зеленский. По итогам заседания Корниенко заявил, что депутаты рассмотрят несколько вариантов решения ситуации с Дубинским, в том числе и его исключение из фракции. Дубинский, оказавшийся под санкциями США за вмешательство в президентские выборы, заявил, что не собирается выходить из состава фракции.