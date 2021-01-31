Украинский режиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший срок в РФ по обвинению в терроризме, анонсировал создание платформы освобождения политзаключенных в России. Он сообщил об этом на днях на своей странице в Facebook

«Интроверт без задатков лидера». Фесенко рассказал о перспективах Олега Сенцова в политике © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк Владимиром Балухом, который вернулся на Украине в результате обмена заключенными в сентябре 2019 года, а также с Александром Шумковым, который в 2018 году был приговорен в РФ к четырем годам общего режима за участие в организации «Правый сектор»*.

«Встретились, чтобы сделать общую платформу освобождения политзаключенных. Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных, НКО и другие учреждения», — написал Сенцов.

Режиссер был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Организация запрещена в РФ