Он рассказал, что встретился с отбывавшим в России срок за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН Владимиром Балухом, который вернулся на Украине в результате обмена заключенными в сентябре 2019 года, а также с Александром Шумковым, который в 2018 году был приговорен в РФ к четырем годам общего режима за участие в организации «Правый сектор»*.
«Встретились, чтобы сделать общую платформу освобождения политзаключенных. Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных, НКО и другие учреждения», — написал Сенцов.
Режиссер был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Организация запрещена в РФ