Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала введенный в Евросоюзе контроль над экспортом вакцин против COVID-19 и призвала замедлить темпы иммунизации, чтобы помочь ее провести в других регионах. Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила в интервью BBC 30 января

ЕС задумал лишить Британию доступа к вакцинам от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Однако Харрис заявила, что вакцины против коронавируса следует предоставлять всем уязвимым группам и работникам здравоохранения по всему миру, а затем уже переходить в каждой стране к вакцинации более широких групп населения.

Это будет означать, что богатые страны, такие как Великобритания, должны приостановить вакцинацию после того, как прививки получат приоритетные группы, и помочь с иммунизацией в других регионах.

«Мы просим все страны в этих обстоятельствах сделать это — подождите с этими другими группами. Вместо того, чтобы спешить с вакцинацией одной страны, нам нужно делать много, и мы должны делать это вместе», — заявила Харрис.

По ее словам, на данный момент 95% всех вакцинаций было проведено всего в 10 странах, в то время как только две страны с низким и средним уровнем доходов начали программы иммунизации.

Так, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее сообщил, что Германия уже заказывает вакцины на 2022 год на случай, если потребуются постоянные или вспомогательные прививки для сохранения иммунитета населения к новым мутациям COVID-19.

По его словам, «никто не знает, понадобится ли нам дополнительный запас», но Берлин хочет, чтобы «хоть какие-то были под рукой» про запас. По министра, уже 2,3 миллиона из 83 миллионов жителей Германии получили прививку против коронавируса.

На фоне проблем с поставками препаратов AstraZeneca, Pfizer и Moderna, премьер Баварии Маркус Сёдер призвал власти рассмотреть вопрос о разрешении китайских и российских вакцин для использования в Европе.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящее время 49 стран с высоким уровнем доходов закупили более 39 миллионов доз вакцины. Только одной стране с самым низким уровнем доходов досталось 25 доз.